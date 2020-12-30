***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.12.2020 16:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi devamı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895694
BIST
17:341.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,69
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:347,3780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0174
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:349,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0096
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:34446,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,31
|Açılış
|: 446,44
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:32
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|135.576.597
|% 9,99
|
|DOCO
|613,10
|405.784.489
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.600.013
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|27.605.690
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,50
|16.862.231
|% -8,94
|
|BURVA
|49,26
|7.698.386
|% -6,88
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|PKENT
|836,00
|670.943
|% -5,47
|
|IDEAS
|13,36
|4.343.226
|% -5,25
|
|GUBRF
|83,55
|3.325.192.463
|% 9,29
|
|ASELS
|18,47
|2.286.395.141
|% 3,18
|
|GARAN
|10,30
|1.757.198.585
|% 2,79
|
|KOZAL
|97,25
|1.647.839.178
|% 2,10
|
|HALKB
|5,64
|1.416.498.197
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|696.568.732
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.416.498.197
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,75
|1.159.493.861
|% 2,15
|
|ODAS
|3,96
|895.550.424
|% 2,86
|
|KRDMD
|5,78
|1.209.211.397
|% 2,30
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3721
|7,3745
|% -0,28
|
|Euro
|9,0318
|9,0471
|% -0,13
|
|Sterlin
|9,9815
|10,0315
|% 0,31
|
|Frank
|8,3112
|8,3613
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9586
|1,9685
|% -0,28
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|1,75
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.959
|3.004
|14,00
|
|Tam
|2.946
|3.020
|15,14
|
|Yarım
|1.424
|1.461
|7,32
|
|Çeyrek
|714
|731
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,29
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,11
|51,11
|-0,12
|