***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.03.2021 12:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Next Proptech GSYF İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915850
BIST
14:061.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,72
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:067,6449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,1129
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:069,0892
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1092
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:06416,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,24
|Açılış
|: 416,67
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:04
|TRILC
|12,10
|66.030
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.210.325
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.369.014
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,14
|1.134.900.195
|% -1,19
|
|PETKM
|6,18
|1.096.740.558
|% 2,66
|
|KOZAL
|133,00
|899.326.235
|% 3,18
|
|THYAO
|14,79
|800.208.295
|% 0,07
|
|HALKB
|5,44
|777.268.192
|% 0,93
|
|PETKM
|6,18
|1.096.740.558
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,42
|384.028.020
|% -1,63
|
|HALKB
|5,44
|777.268.192
|% 0,93
|
|GARAN
|9,14
|1.134.900.195
|% -1,19
|
|VAKBN
|4,26
|489.870.255
|% 0,00
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6462
|7,6519
|% 1,59
|
|Euro
|9,0861
|9,0933
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,5511
|10,6040
|% 1,47
|
|Frank
|8,1564
|8,2056
|% 1,22
|
|Riyal
|2,0316
|2,0417
|% 1,49
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.693
|1.693
|-4,96
|
|Altın Gr.
|415
|416
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.767
|2.808
|27,00
|
|Tam
|2.749
|2.821
|23,16
|
|Yarım
|1.329
|1.364
|11,21
|
|Çeyrek
|666
|682
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,02
|