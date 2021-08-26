***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.08.2021 16:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960595
BIST
17:021.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,52
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:028,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0256
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3983
En Düşük
8,3461
17:029,8999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:02482,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 482,20
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.780.592
|% 9,92
|
|KTSKR
|62,05
|54.346.806
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.683.016
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.098.733
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.519.948
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,40
|21.744.688
|% -9,40
|
|DOBUR
|23,00
|1.074.629
|% -8,87
|
|THYAO
|12,78
|1.368.111.166
|% 2,24
|
|GARAN
|9,49
|943.020.635
|% -0,42
|
|BRLSM
|11,32
|742.092.123
|% -6,60
|
|GESAN
|24,62
|587.519.948
|% -9,95
|
|PETKM
|6,12
|430.532.983
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,14
|418.011.099
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|207.953.346
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,55
|344.391.523
|% 0,00
|
|THYAO
|12,78
|1.368.111.166
|% 2,24
|
|GARAN
|9,49
|943.020.635
|% -0,42
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3936
|8,3967
|% 0,31
|
|Euro
|9,8940
|9,8999
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,4806
|11,5382
|% -0,01
|
|Frank
|9,1033
|9,1581
|% -0,20
|
|Riyal
|2,2318
|2,2430
|% 0,34
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,93
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-6,25
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|-0,51
|