***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.08.2021 16:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960596
BIST
17:041.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,44
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.447
17:048,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0234
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3983
En Düşük
8,3461
17:049,8966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0289
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9105
En Düşük
9,8354
17:04482,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 482,19
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ORMA
|29,70
|294.476
|% 10,00
|
|KTSKR
|62,05
|54.359.837
|% 9,92
|
|DESA
|9,20
|14.782.147
|% 9,92
|
|SUMAS
|106,60
|1.146.457
|% 9,90
|
|BALAT
|6,24
|1.012.559
|% 9,86
|
|AGYO
|3,69
|8.683.765
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|23.119.329
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|587.544.445
|% -9,95
|
|SRVGY
|70,50
|22.354.053
|% -9,27
|
|DOBUR
|22,94
|1.243.882
|% -9,11
|
|THYAO
|12,78
|1.393.292.494
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|970.668.239
|% -0,63
|
|BRLSM
|11,29
|746.576.470
|% -6,85
|
|GESAN
|24,62
|587.544.445
|% -9,95
|
|PETKM
|6,11
|440.297.280
|% -0,16
|
|MRGYO
|1,14
|419.497.219
|% -6,56
|
|ODAS
|1,46
|234.895.275
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,54
|346.390.185
|% -0,39
|
|THYAO
|12,78
|1.393.292.494
|% 2,24
|
|GARAN
|9,47
|970.668.239
|% -0,63
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3899
|8,3945
|% 0,28
|
|Euro
|9,8911
|9,8966
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,4828
|11,5404
|% 0,01
|
|Frank
|9,1014
|9,1562
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,36
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-1,93
|
|Altın Gr.
|482
|482
|0,42
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-3,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-6,25
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,02
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,51
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|-0,51
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:20SRVGY
Yüzde -9.07 oranında düşüşle 70.65 lira fiyatla işlem gören hissede 306, 456 adet işlem
-
17:18IDGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 546, 023 adet işlem
-
17:17DENGE
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 518, 908 adet işlem
-
17:16XU100
Endeks 1, 448 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 10, 261.00 milyon TL de
-
17:16ISGSY
Yüzde -5.15 oranında düşüşle 8.11 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 264, 979 adet işlem