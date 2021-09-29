***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAsgari Alım Tutarı Değiştirilmiştir. İhraca ilişkin yetkili organ karar ve tarihi eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965740BIST