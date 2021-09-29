***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.09.2021 16:47
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Asgari Alım Tutarı Değiştirilmiştir. İhraca ilişkin yetkili organ karar ve tarihi eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965740
BIST
16:471.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
16:478,8715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
16:4710,3310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0466
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
16:47495,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,64
|Açılış
|: 495,96
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler16:45
|MANAS
|17,29
|40.847.991
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.619.403
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.504.597
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.394.546
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.414.043
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,29
|314.292.216
|% -9,24
|
|GEDIK
|7,38
|51.918.443
|% -8,66
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|ORCAY
|17,29
|314.292.216
|% -9,24
|
|RALYH
|6,28
|266.405.225
|% 1,29
|
|INVEO
|109,80
|239.877.231
|% -4,19
|
|TEZOL
|15,26
|190.831.338
|% 2,42
|
|TRILC
|12,74
|168.236.247
|% -0,31
|
|PEKGY
|0,97
|43.741.805
|% 1,04
|
|RALYH
|6,28
|266.405.225
|% 1,29
|
|KIMMR
|3,39
|127.087.496
|% -4,51
|
|AKYHO
|2,05
|35.324.202
|% -5,96
|
|ORCAY
|17,29
|314.292.216
|% -9,24
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8670
|8,8712
|% 0,01
|
|Euro
|10,3297
|10,3340
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,8857
|11,9453
|% -0,67
|
|Frank
|9,4892
|9,5463
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3569
|2,3687
|% 0,02
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|4,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|10,14
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|4,91
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,19
|
|B. Petrol
|77,61
|77,61
|-0,74
|