***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
30.09.2021 16:54
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri" ve "asgari kaynak taahhütü tutarı" başlıklı maddelerin içeriği değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965911
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|27.013.909
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.220.280
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.725
|% -7,98
|
|GARFA
|12,04
|4.423.622
|% -7,17
|
|GARAN
|9,18
|1.635.280.700
|% 1,32
|
|THYAO
|13,99
|891.585.584
|% 1,52
|
|TUPRS
|114,80
|803.672.484
|% 1,86
|
|SISE
|8,24
|752.901.140
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|652.437.390
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|549.125.819
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.635.280.700
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|652.437.390
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|752.901.140
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,45
|583.869.013
|% 2,22
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,07
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3612
|2,3731
|% -0,33
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|23,04
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|11,15
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|
Seans Raporu
17:07
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17:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, BIMAS, GUBRF
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17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 41 artarak (% 1.02 ) 1, 234
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17:21
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17:21
DGATE, TTRAK, KARYE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:21
BOBET, YEOTK, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında