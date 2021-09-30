***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.05.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Katılma payına ilişkin asgari işlem limitleri" ve "asgari kaynak taahhütü tutarı" başlıklı maddelerin içeriği değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965911BIST