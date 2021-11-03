***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
03.11.2021 13:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Nurol Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974333
BIST
13:251.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:259,6873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0849
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:2511,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1095
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:25554,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,90
|Açılış
|: 554,96
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:24
|IHAAS
|5,06
|27.016.392
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,90
|204.232.264
|% 9,04
|
|DOBUR
|69,90
|38.954.911
|% 8,54
|
|PRKAB
|24,22
|147.981.086
|% 7,84
|
|TUREX
|13,02
|55.564.141
|% 7,25
|
|NUGYO
|11,38
|31.751.236
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|86.041.864
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|45.328.488
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.932.139
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.948.389
|% -9,95
|
|GARAN
|10,12
|2.585.215.907
|% -0,39
|
|THYAO
|15,38
|1.231.337.166
|% -0,71
|
|SISE
|8,73
|874.022.733
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,10
|815.279.348
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,82
|690.114.380
|% -0,35
|
|GARAN
|10,12
|2.585.215.907
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,82
|690.114.380
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,98
|436.423.732
|% -2,46
|
|TSKB
|1,38
|236.993.817
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,10
|815.279.348
|% -5,03
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6841
|9,6899
|% 0,91
|
|Euro
|11,2255
|11,2324
|% 0,98
|
|Sterlin
|13,1586
|13,2246
|% 0,94
|
|Frank
|10,5891
|10,6529
|% 1,26
|
|Riyal
|2,5761
|2,5890
|% 0,93
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,13
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,14
|83,14
|-1,58
|