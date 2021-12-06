***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2021 12:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ NUROL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981115
BIST
13:111.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.917
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|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
13:1113,7524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0338
|Açılış
|: 13,7400
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
13:1115,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0545
|Açılış
|: 15,5300
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
13:11786,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,21
|Açılış
|: 786,74
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:11
|RAYSG
|14,96
|3.672.881
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|142.801
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.341.725
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.201.558
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.440.643
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,90
|227.672.443
|% -7,89
|
|UZERB
|33,22
|388.520
|% -6,79
|
|GARAN
|11,85
|1.650.090.429
|% 1,63
|
|THYAO
|18,64
|781.352.933
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,50
|654.183.202
|% 1,74
|
|SISE
|13,14
|627.560.572
|% -0,83
|
|PETKM
|8,42
|593.835.889
|% 2,68
|
|TSKB
|1,62
|320.269.478
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,50
|654.183.202
|% 1,74
|
|ODAS
|1,65
|255.302.805
|% 1,23
|
|GARAN
|11,85
|1.650.090.429
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,38
|272.263.614
|% 0,42
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7507
|13,7524
|% 0,25
|
|Euro
|15,5372
|15,5907
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,2027
|18,2940
|% 0,52
|
|Frank
|14,8719
|14,9614
|% -0,09
|
|Riyal
|3,6596
|3,6779
|% 0,37
|
|13:11
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-2,58
|
|Altın Gr.
|788
|788
|1,39
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|-17,00
|
|Tam
|5.182
|5.312
|-7,40
|
|Yarım
|2.505
|2.569
|-3,58
|
|Çeyrek
|1.256
|1.285
|-1,79
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|-0,07
|
|B. Petrol
|71,53
|71,53
|1,65
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