***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2021 12:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ NUROL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981116
BIST
14:031.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,29
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:0313,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0546
|Açılış
|: 13,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:0315,5834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0472
|Açılış
|: 15,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:03789,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 2,82
|Açılış
|: 789,35
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:03
|RNPOL
|10,89
|154.398
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.813.484
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.928.412
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.238.602
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,58
|262.961.434
|% -8,79
|
|GARAN
|11,84
|1.852.229.055
|% 1,54
|
|THYAO
|18,57
|856.890.891
|% 0,22
|
|YKBNK
|3,52
|777.995.051
|% 2,33
|
|PETKM
|8,45
|755.657.956
|% 3,05
|
|SISE
|13,19
|753.917.894
|% -0,45
|
|TSKB
|1,65
|470.027.439
|% 3,77
|
|YKBNK
|3,52
|777.995.051
|% 2,33
|
|ODAS
|1,65
|264.046.050
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.852.229.055
|% 1,54
|
|SKBNK
|1,22
|159.663.423
|% 0,83
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7721
|13,7732
|% 0,40
|
|Euro
|15,5708
|15,5834
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,2116
|18,3029
|% 0,57
|
|Frank
|14,8824
|14,9721
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6605
|3,6788
|% 0,40
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-1,43
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|-0,05
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|1,64
|
Seans Raporu
14:03
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-
14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 14 artarak (% 0.59 ) 2, 061
-
14:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TSKB, YKBNK, ODAS
-
14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, YKBNK
-
14:18XU100
Endeks 1, 918 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 17, 530.00 milyon TL de
-
14:18AKENR
Yüzde 4.04 oranında artışla 2.06 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 482, 935 adet işlem