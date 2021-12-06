***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2021 12:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ NUROL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981117
BIST
14:111.911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1113,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0633
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1115,5939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:11788,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,19
|Açılış
|: 788,72
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:09
|RNPOL
|10,89
|155.509
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.988.357
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.847.292
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|EDATA
|13,55
|33.708.963
|% -9,97
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,70
|263.954.479
|% -8,45
|
|GARAN
|11,83
|1.864.596.302
|% 1,46
|
|THYAO
|18,56
|872.408.042
|% 0,16
|
|PETKM
|8,47
|788.260.892
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|778.495.918
|% 2,33
|
|SISE
|13,16
|762.921.935
|% -0,68
|
|TSKB
|1,64
|470.470.504
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|778.495.918
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|272.677.506
|% 1,84
|
|GARAN
|11,83
|1.864.596.302
|% 1,46
|
|SKBNK
|1,22
|160.027.428
|% 0,83
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7731
|13,7751
|% 0,41
|
|Euro
|15,5685
|15,5818
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,2170
|18,3084
|% 0,60
|
|Frank
|14,8876
|14,9773
|% 0,02
|
|Riyal
|3,6615
|3,6799
|% 0,43
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-0,83
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|1,90
|