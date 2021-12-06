***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
06.12.2021 12:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ NUROL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ TADİL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981118
BIST
13:121.918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
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1.925
En Düşük
1.899
13:1213,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0262
|Açılış
|: 13,7400
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|Önceki Kapanış
|: 13,7450
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13,8712
En Düşük
13,6673
13:1215,5874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0512
|Açılış
|: 15,5300
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|Önceki Kapanış
|: 15,5400
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15,6685
En Düşük
15,4431
13:12786,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,21
|Açılış
|: 786,74
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|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler13:10
|RNPOL
|10,89
|143.911
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|3.687.990
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|15.341.725
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.201.558
|% 10,00
|
|POLTK
|450,30
|3.458.655
|% 9,99
|
|DOBUR
|154,80
|355.266
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|885.330
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|4.719.594
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,82
|228.266.979
|% -8,12
|
|UZERB
|33,22
|388.520
|% -6,79
|
|GARAN
|11,84
|1.650.557.251
|% 1,54
|
|THYAO
|18,65
|785.208.583
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,51
|654.259.834
|% 2,03
|
|SISE
|13,13
|631.880.726
|% -0,91
|
|PETKM
|8,42
|600.477.931
|% 2,68
|
|TSKB
|1,62
|320.564.335
|% 1,89
|
|YKBNK
|3,51
|654.259.834
|% 2,03
|
|ODAS
|1,65
|255.430.829
|% 1,23
|
|GARAN
|11,84
|1.650.557.251
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,39
|272.280.509
|% 0,84
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7507
|13,7524
|% 0,25
|
|Euro
|15,5372
|15,5907
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,1976
|18,2888
|% 0,49
|
|Frank
|14,8668
|14,9564
|% -0,12
|
|Riyal
|3,6586
|3,6769
|% 0,35
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-2,78
|
|Altın Gr.
|786
|786
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|5.195
|5.274
|-23,00
|
|Tam
|5.175
|5.304
|-15,06
|
|Yarım
|2.501
|2.566
|-7,29
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|-3,64
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|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|-0,08
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|B. Petrol
|71,63
|71,63
|1,75
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