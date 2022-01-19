***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
19.01.2022 15:30
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ve Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995164
BIST
16:462.027
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 46,92
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.027
En Düşük
1.959
16:4613,5518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0224
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
16:4615,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0641
|Açılış
|: 15,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
16:46793,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 4,47
|Açılış
|: 793,71
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler16:46
|SANEL
|7,92
|44.649.067
|% 10,00
|
|HLGYO
|2,75
|146.500.710
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,74
|32.514.590
|% 10,00
|
|UZERB
|73,30
|963.472
|% 9,98
|
|KAPLM
|40,80
|32.721.831
|% 9,97
|
|CRDFA
|2,70
|38.046.098
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|4.011.085
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|DOBUR
|83,45
|13.083.908
|% -9,98
|
|AKFGY
|6,48
|5.469.165
|% -9,87
|
|THYAO
|27,28
|3.602.823.626
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,07
|2.911.548.169
|% 1,86
|
|GARAN
|11,90
|2.419.664.999
|% 3,30
|
|SISE
|14,08
|2.327.628.400
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,05
|2.179.706.629
|% 6,30
|
|YKBNK
|4,05
|2.179.706.629
|% 6,30
|
|EKGYO
|2,45
|1.018.849.828
|% 2,94
|
|KRDMD
|12,07
|2.911.548.169
|% 1,86
|
|PETKM
|9,03
|1.935.291.918
|% 3,32
|
|GARAN
|11,90
|2.419.664.999
|% 3,30
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5387
|13,5518
|% 0,17
|
|Euro
|15,3700
|15,3813
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,3929
|18,4852
|% 0,31
|
|Frank
|14,7292
|14,8180
|% 0,24
|
|Riyal
|3,5988
|3,6169
|% 0,06
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,78
|
|Altın Gr.
|794
|794
|4,90
|
|Cumhuriyet
|5.269
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-1,12
|
|Yarım
|2.535
|2.601
|-0,54
|
|Çeyrek
|1.271
|1.301
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,38
|0,16
|
|B. Petrol
|87,94
|87,94
|0,43
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
17:01SANEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 860, 692 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 19 üstünde . İşlem hacmi 35, 789.00 milyon TL de
-
17:00MEGAP
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 176 adet işlem
-
17:00MEGAP
Yüzde 5.42 oranında artışla 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 176 adet işlem
-
16:57YKBNK
Yüzde 6.56 oranında artışla 4.06 lira fiyatla işlem gören hissede 547, 054, 105 adet işlem