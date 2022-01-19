***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ve Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995166BIST