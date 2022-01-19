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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

19.01.2022 15:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Tekstil Sanayi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi ve Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995167


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 7,92 44.649.067 % 10,00  
HLGYO 2,75 146.500.710 % 10,00  
EUHOL 3,74 32.514.590 % 10,00  
UZERB 73,30 963.472 % 9,98  
KAPLM 40,80 32.721.831 % 9,97  
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Dolar 13,5387 13,5518 % 0,17  
Euro 15,3700 15,3813 % 0,42  
Sterlin 18,3929 18,4852 % 0,31  
Frank 14,7292 14,8180 % 0,24  
Riyal 3,5988 3,6169 % 0,06  
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16:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 8,89  
Altın Gr. 795 795 6,01  
Cumhuriyet 5.277 5.357 2,00  
Tam 5.256 5.390 10,79  
Yarım 2.541 2.607 5,23  
Çeyrek 1.274 1.304 2,61  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 0,33  
Gümüş Gr. 10,38 10,39 0,17  
B. Petrol 87,97 87,97 0,46  
Seans Raporu 16:46
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