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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

31.03.2022 08:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Denge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014268


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BIST En Aktif Hisseler10:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YKSLN 7,00 10.533.074 % 6,54  
AKFGY 3,70 26.385.093 % 6,32  
ISFIN 3,64 84.149.919 % 6,12  
ULUSE 109,00 1.413.751 % 5,83  
BRSAN 28,28 13.905.885 % 5,37  
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10:11 Alış Satış %  
Dolar 14,6375 14,6426 % -0,07  
Euro 16,3455 16,3677 % 0,08  
Sterlin 19,1917 19,2879 % -0,04  
Frank 15,8011 15,8963 % -0,08  
Riyal 3,8937 3,9132 % -0,05  
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10:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.929 1.929 -4,01  
Altın Gr. 908 908 -2,91  
Cumhuriyet 6.036 6.128 84,00  
Tam 6.007 6.157 83,11  
Yarım 2.903 2.978 40,20  
Çeyrek 1.456 1.489 20,11  
Gümüş.Ons 24,75 24,78 -0,11  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,08  
B. Petrol 108 108 -3,65  
Seans Raporu 10:11
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