***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
31.03.2022 08:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Denge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014268
BIST
10:132.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,76
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.236
10:1314,6435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0096
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6725
En Düşük
14,5922
10:1316,3707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0166
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4149
En Düşük
16,3063
10:13908,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -2,78
|Açılış
|: 907,29
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler10:11
|YKSLN
|7,00
|10.533.074
|% 6,54
|
|AKFGY
|3,70
|26.385.093
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,64
|84.149.919
|% 6,12
|
|ULUSE
|109,00
|1.413.751
|% 5,83
|
|BRSAN
|28,28
|13.905.885
|% 5,37
|
|KAPLM
|57,00
|1.523.032
|% -4,44
|
|CEOEM
|13,73
|11.459.230
|% -4,25
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|AYEN
|13,32
|452.722
|% -3,06
|
|PRZMA
|3,74
|219.633
|% -2,86
|
|GARAN
|12,26
|359.737.658
|% 0,57
|
|THYAO
|32,18
|280.036.061
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,13
|178.935.663
|% 1,20
|
|ASELS
|24,58
|111.152.887
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,15
|106.520.753
|% 0,73
|
|GARAN
|12,26
|359.737.658
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,15
|106.520.753
|% 0,73
|
|ISFIN
|3,64
|84.149.919
|% 6,12
|
|KARSN
|5,44
|95.475.469
|% 2,45
|
|ODAS
|1,69
|27.139.704
|% 0,60
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6375
|14,6426
|% -0,07
|
|Euro
|16,3455
|16,3677
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,1917
|19,2879
|% -0,04
|
|Frank
|15,8011
|15,8963
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8937
|3,9132
|% -0,05
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,01
|
|Altın Gr.
|908
|908
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-3,65
|