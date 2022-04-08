***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
08.04.2022 13:27
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017937
BIST
15:142.375
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 30,17
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:1414,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:1416,0421
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0064
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:14918,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,37
|Açılış
|: 918,32
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,46
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:14
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.246.485
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,22
|54.167.460
|% 9,90
|
|FORMT
|1,57
|35.222.451
|% 9,79
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|PSDTC
|29,32
|14.957.575
|% -3,93
|
|PSDTC
|29,32
|14.957.575
|% -3,93
|
|PSDTC
|29,32
|14.957.575
|% -3,93
|
|PSDTC
|29,32
|14.957.575
|% -3,93
|
|ODAS
|2,18
|641.544.729
|% 3,32
|
|ESEN
|35,94
|317.841.975
|% 3,93
|
|KLKIM
|22,16
|275.629.303
|% 8,10
|
|KONKA
|17,10
|228.725.169
|% 3,07
|
|LIDER
|18,96
|216.044.319
|% -0,84
|
|IHLGM
|0,79
|26.265.776
|% 1,28
|
|FORMT
|1,57
|35.222.451
|% 9,79
|
|ZRGYO
|3,08
|50.116.494
|% 5,12
|
|OYAKC
|10,93
|177.311.420
|% 1,30
|
|MOBTL
|1,76
|27.734.707
|% 0,00
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7499
|14,7534
|% 0,11
|
|Euro
|16,0189
|16,0421
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,1637
|19,2598
|% -0,20
|
|Frank
|15,7114
|15,8061
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9215
|3,9411
|% 0,14
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|2,87
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,70
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-1,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,94
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,05
|
Seans Raporu
15:14
daha fazla
-
15:29ZRGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 371, 193 adet işlem
-
15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 45 artarak (% 1.36 ) 2, 639
-
15:28XU100
Endeks 2, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 30, 708.00 milyon TL de
-
15:28ISGYO
Yüzde 6.01 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 658, 356 adet işlem
-
15:27KARSN
Yüzde 5.43 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 233, 226, 264 adet işlem