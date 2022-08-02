***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.08.2022 10:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NG9 Neo Portföy Yönetimi A.Ş. İTK Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050932
BIST
10:362.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 16,37
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.674
En Düşük
2.657
10:3617,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0678
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9551
En Düşük
17,8517
10:3618,3771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4581
En Düşük
18,3231
10:361.022,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,93
|Açılış
|: 1.022,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.026,15
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler10:36
|ORMA
|33,44
|144.795
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|225.930.815
|% 9,98
|
|YBTAS
|25.162,00
|1.685.854
|% 9,97
|
|COSMO
|15,05
|170.306
|% 9,93
|
|YONGA
|24,90
|93.699
|% 9,31
|
|YAYLA
|5,07
|3.150.452
|% -9,95
|
|SERVE
|30,20
|302.000
|% -7,08
|
|IMASM
|65,65
|18.383.665
|% -6,28
|
|IHGZT
|0,79
|5.165.492
|% -5,95
|
|TATGD
|17,78
|34.828.547
|% -5,43
|
|THYAO
|52,00
|1.126.916.896
|% 0,97
|
|SISE
|23,00
|627.884.348
|% -0,43
|
|SASA
|48,00
|480.027.158
|% 3,23
|
|EKGYO
|3,15
|242.909.223
|% 0,32
|
|EREGL
|28,12
|241.966.025
|% 0,29
|
|EKGYO
|3,15
|242.909.223
|% 0,32
|
|TSKB
|2,69
|196.313.173
|% 2,28
|
|ODAS
|3,91
|165.723.638
|% 0,51
|
|SKBNK
|1,73
|71.331.382
|% 2,37
|
|KRPLS
|6,83
|225.930.815
|% 9,98
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9536
|% 0,38
|
|Euro
|18,3608
|18,3771
|% 0,05
|
|Sterlin
|21,8368
|21,9463
|% -0,13
|
|Frank
|18,7696
|18,8827
|% 0,01
|
|Riyal
|4,7635
|4,7874
|% 0,26
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,57
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.820
|6.877
|-6,00
|
|Yarım
|3.323
|3.362
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.681
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,23
|20,26
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,77
|
Seans Raporu
10:36
daha fazla
-
10:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 7 artarak (% 0.80 ) 2, 857
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10:50XU100
Endeks 2, 674 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 7, 846.00 milyon TL de
-
10:48PRKME
Yüzde 6.85 oranında artışla 8.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 886, 690 adet işlem
-
10:47NTGAZ
Yüzde 6.45 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 698 adet işlem
-
10:45XU100
Endeks 2, 672 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 7, 118.00 milyon TL de