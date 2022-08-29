***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
29.08.2022 15:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058847
BIST
15:293.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 11,12
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.160
En Düşük
3.111
15:2918,1917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0269
|Açılış
|: 18,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
15:2918,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1170
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,2220
En Düşük
18,0156
15:291.011,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.011,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler15:27
|PRKME
|12,10
|60.280.549
|% 10,00
|
|DYOBY
|18,64
|64.637.805
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.961.247
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.379.942
|% 9,91
|
|HUBVC
|11,39
|29.855.153
|% 9,31
|
|MTRKS
|65,15
|4.287.893
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.107.426
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|ANELE
|3,10
|45.366.563
|% -9,62
|
|THYAO
|69,90
|4.421.461.737
|% 0,29
|
|PETKM
|13,68
|4.234.364.452
|% 4,43
|
|HALKB
|7,46
|2.365.626.190
|% 4,63
|
|YKBNK
|6,86
|2.291.103.881
|% -2,00
|
|GARAN
|24,22
|2.039.065.705
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,86
|2.291.103.881
|% -2,00
|
|HALKB
|7,46
|2.365.626.190
|% 4,63
|
|PETKM
|13,68
|4.234.364.452
|% 4,43
|
|VAKBN
|6,53
|1.819.090.267
|% 7,93
|
|EKGYO
|3,97
|1.104.726.043
|% 0,25
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1714
|18,1977
|% 0,18
|
|Euro
|18,2110
|18,2157
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,2393
|21,3458
|% -0,10
|
|Frank
|18,7352
|18,8481
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-6,47
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.744
|6.846
|-39,00
|
|Tam
|6.776
|6.828
|-103,00
|
|Yarım
|3.302
|3.338
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,76
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|-0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,55
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:42GWIND
Yüzde 6.17 oranında artışla 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 625, 709 adet işlem
-
15:41DGNMO
Yüzde 7.54 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 270, 751 adet işlem
-
15:40COSMO
Yüzde 8.70 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 660 adet işlem
-
15:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 31 artarak (% 0.30 ) 3, 440
-
15:39XU100
Endeks 3, 151 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 41, 665.00 milyon TL de