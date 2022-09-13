***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2022 15:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NFG- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Fırsat Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062662
BIST
16:473.593
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -55,84
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
16:4718,2635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0484
|Açılış
|: 18,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2635
En Düşük
18,2119
16:4718,3207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,1280
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:471.002,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -8,84
|Açılış
|: 1.002,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.504.022
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.031.108
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.072.210
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|345.587.139
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|180.299.545
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|159.294.245
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,00
|12.557.622.969
|% 2,80
|
|YKBNK
|9,27
|11.705.638.353
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,74
|10.179.263.948
|% -6,45
|
|THYAO
|74,15
|9.478.051.765
|% -1,07
|
|EREGL
|32,42
|7.466.192.205
|% -2,93
|
|YKBNK
|9,27
|11.705.638.353
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.630.464.091
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,74
|10.179.263.948
|% -6,45
|
|AKBNK
|18,00
|12.557.622.969
|% 2,80
|
|KRDMD
|15,70
|6.307.868.120
|% 2,55
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2374
|18,2635
|% 0,27
|
|Euro
|18,3169
|18,3207
|% -0,69
|
|Sterlin
|21,0410
|21,1465
|% -0,90
|
|Frank
|18,9109
|19,0248
|% -0,65
|
|Riyal
|4,8411
|4,8654
|% 0,10
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-16,37
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-11,75
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|-54,00
|
|Tam
|6.738
|6.808
|-48,00
|
|Yarım
|3.283
|3.328
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,85
|93,85
|-0,15
|
Seans Raporu
16:47
daha fazla
-
17:02MIPAZ
Yüzde -9.30 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 138, 014 adet işlem
-
17:01DMSAS
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 8.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 629, 028 adet işlem
-
17:00XU100
Endeks 3, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 6 altında . İşlem hacmi 122, 596.00 milyon TL de
-
17:00CCOLA
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 146.00 lira fiyatla işlem gören hissede 930, 464 adet işlem
-
16:59OYAKC
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 15.40 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 292, 507 adet işlem