***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.10.2022 11:34
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Sekizinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068781
BIST
11:543.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 25,84
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
11:5418,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:5418,2143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0266
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:541.022,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.022,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:54
|KRONT
|53,65
|44.991.423
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|44.160.485
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|156.274.882
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.347.040.537
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|27.011.473
|% 9,92
|
|KIMMR
|8,00
|2.638.696
|% -9,91
|
|INFO
|8,98
|105.701.139
|% -6,94
|
|MZHLD
|69,00
|9.237.086
|% -3,50
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|ULUFA
|4,02
|7.539.946
|% -3,13
|
|THYAO
|84,55
|2.586.357.183
|% -0,18
|
|SASA
|87,95
|2.181.922.903
|% 3,23
|
|ASELS
|32,16
|1.363.893.535
|% 2,29
|
|HEKTS
|69,20
|1.347.040.537
|% 9,93
|
|EREGL
|30,52
|900.725.001
|% 0,66
|
|EKGYO
|4,28
|487.935.047
|% -0,47
|
|ODAS
|7,46
|630.719.426
|% 2,61
|
|YKBNK
|8,12
|595.419.724
|% -0,25
|
|KRDMD
|12,84
|717.406.999
|% 1,18
|
|AKBNK
|12,79
|683.160.872
|% -0,85
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,5918
|% 0,04
|
|Euro
|18,2064
|18,2143
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,7633
|20,8674
|% 0,47
|
|Frank
|18,6989
|18,8115
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,07
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|0,09
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.854
|6.916
|-15,00
|
|Yarım
|3.340
|3.381
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|94,90
|94,90
|0,48
|
Seans Raporu
11:54
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12:09CEMTS
Yüzde 9.38 oranında artışla 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 214, 467 adet işlem
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12:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 08 artarak (% 0.62 ) 3, 930
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12:08
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
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12:08XU100
Endeks 3, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 24, 554.00 milyon TL de
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12:08IDEAS
Yüzde 4.31 oranında artışla 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 369, 502 adet işlem