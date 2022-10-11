***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.10.2022 18:22
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NH5- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Tekçe Arsa Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070918
BIST
18:053.572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -10,48
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.606
En Düşük
3.563
18:0518,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0772
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
18:05998,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,49
|Açılış
|: 998,18
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BNTAS
|6,27
|222.937.022
|% 10,00
|
|HKTM
|67,10
|71.732.138
|% 10,00
|
|KONTR
|90,75
|864.882.395
|% 10,00
|
|DOKTA
|40,50
|46.347.968
|% 9,99
|
|ERCB
|46,72
|48.890.966
|% 9,98
|
|KIMMR
|6,48
|927.191
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|66.217.569
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|64.175.192
|% -9,94
|
|MARTI
|4,06
|106.535.956
|% -9,78
|
|MOBTL
|2,64
|239.741.021
|% -8,01
|
|THYAO
|84,50
|5.135.142.550
|% -1,92
|
|AKBNK
|13,06
|3.157.794.156
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.930.414.387
|% -0,07
|
|YKBNK
|8,31
|2.924.346.692
|% 3,23
|
|SASA
|85,10
|2.721.072.962
|% -0,76
|
|EKGYO
|4,32
|1.978.483.234
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,31
|2.924.346.692
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,29
|2.111.056.852
|% 0,61
|
|AKBNK
|13,06
|3.157.794.156
|% 2,11
|
|PETKM
|14,55
|2.930.414.387
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5819
|18,5860
|% 0,05
|
|Euro
|18,0715
|18,0863
|% 0,32
|
|Sterlin
|20,5513
|20,6543
|% 0,34
|
|Frank
|18,5700
|18,6818
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|2,56
|
|Altın Gr.
|997
|998
|0,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.717
|6.776
|-5,00
|
|Yarım
|3.273
|3.313
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,37
|19,40
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,38
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HTTBT
Yüzde 6.49 oranında artışla 18.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 992 adet işlem
-
17:58HEDEF
Yüzde 4.58 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 754 adet işlem
-
17:57IZFAS
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 284, 079 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 64 artarak (% 0.02 ) 3, 921
-
17:56
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, HKTM, KONTR