***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2022 10:44
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NH3- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Türkaz Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080254
BIST
11:324.726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 68,64
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.727
En Düşük
4.677
11:3218,6134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
11:3219,3638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0924
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4004
En Düşük
19,2248
11:321.063,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.063,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ALBRK
|3,08
|216.424.114
|% 10,00
|
|VKING
|11,44
|169.815
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|78.808.854
|% 9,99
|
|YAYLA
|7,06
|100.748.548
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|105.386.112
|% 9,97
|
|BASCM
|4,19
|809.090
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|129.826.514
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|156.224.129
|% -9,98
|
|SNGYO
|3,16
|252.886.545
|% -7,87
|
|CLEBI
|591,90
|74.110.457
|% -7,37
|
|YKBNK
|11,45
|3.210.766.803
|% 6,12
|
|THYAO
|107,10
|2.624.985.609
|% -1,74
|
|ISCTR
|10,32
|2.419.042.316
|% 6,06
|
|AKBNK
|17,30
|2.363.949.217
|% 6,86
|
|VAKBN
|10,25
|1.580.258.497
|% 9,51
|
|YKBNK
|11,45
|3.210.766.803
|% 6,12
|
|ISCTR
|10,32
|2.419.042.316
|% 6,06
|
|SKBNK
|2,50
|563.035.179
|% 6,84
|
|EKGYO
|5,63
|1.033.758.322
|% 1,26
|
|TSKB
|3,47
|560.457.503
|% 6,44
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6100
|18,6144
|% 0,07
|
|Euro
|19,3433
|19,3564
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,0215
|22,1319
|% 0,10
|
|Frank
|19,6664
|19,7848
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,05
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-1,75
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|0,55
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.062
|7.185
|-10,00
|
|Yarım
|3.430
|3.512
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.715
|1.756
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,97
|12,99
|0,07
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|-0,19
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45AGESA
Yüzde 5.94 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 216, 650 adet işlem
-
11:44JANTS
Yüzde 7.38 oranında artışla 148.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 389, 471 adet işlem
-
11:43SKBNK
Yüzde 6.84 oranında artışla 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 604, 536 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TTKOM, ASELS
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, GARAN