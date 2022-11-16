***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
16.11.2022 17:04
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve E-12233903-320.04-28663 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080443
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0186
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1051
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.063,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.063,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|51,25
|5.590.567.633
|% 9,98
|
|KLMSN
|18,75
|110.447.141
|% 9,97
|
|ESCOM
|32,42
|58.408.063
|% 9,97
|
|AKENR
|5,85
|266.566.994
|% 9,96
|
|MARTI
|8,19
|129.348.946
|% 9,93
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,09
|809.249.704
|% -9,91
|
|BRKO
|2,01
|2.073.892
|% -9,87
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6098
|18,6201
|% 0,10
|
|Euro
|19,3647
|19,3765
|% 0,55
|
|Sterlin
|22,0252
|22,1357
|% 0,12
|
|Frank
|19,6655
|19,7840
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.040
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.419
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO