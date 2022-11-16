***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.11.2022 tarih ve E-12233903-320.04-28663 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080443BIST