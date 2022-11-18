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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

18.11.2022 21:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

NPR- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081096


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Cumhuriyet 7.052 7.158 28,00  
Tam 6.976 7.105 -26,00  
Yarım 3.388 3.474 -12,00  
Çeyrek 1.694 1.736 -7,00  
Gümüş.Ons 20,88 20,90 -0,08  
Gümüş Gr. 12,50 12,52 -0,03  
B. Petrol 87,08 87,08 -2,70  
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