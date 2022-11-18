***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.11.2022 21:05
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NPR- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081096
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6312
En Düşük
18,5265
18:0019,2487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0506
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.046,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.046,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.046,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6232
|% 0,15
|
|Euro
|19,2289
|19,2487
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,0551
|22,1658
|% 0,27
|
|Frank
|19,4453
|19,5624
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|-12,84
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|-5,78
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.976
|7.105
|-26,00
|
|Yarım
|3.388
|3.474
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.736
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,50
|12,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,08
|87,08
|-2,70
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
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17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında