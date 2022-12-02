***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
02.12.2022 10:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NSG- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Simya 1 Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083851
BIST
11:145.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,08
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:1418,6409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:1419,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0134
|Açılış
|: 19,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:141.078,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.078,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:12
|ALFAS
|201,30
|758.003.047
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.444.268
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|35.931.040
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|PRZMA
|6,27
|928.190
|% -5,14
|
|SASA
|123,50
|311.671.386
|% -5,07
|
|ERCB
|114,40
|40.456.993
|% -4,98
|
|KOZAL
|403,00
|3.187.116.017
|% -0,44
|
|THYAO
|125,40
|2.262.414.176
|% 0,80
|
|EREGL
|41,98
|1.399.391.660
|% -1,18
|
|KOZAA
|50,90
|1.183.679.901
|% 1,39
|
|ASELS
|48,60
|1.157.319.959
|% 1,80
|
|EKGYO
|7,15
|1.017.708.688
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,74
|282.737.877
|% 0,37
|
|DOHOL
|8,27
|585.018.534
|% -0,36
|
|KRDMD
|15,19
|900.331.225
|% -0,98
|
|ISCTR
|10,66
|604.281.686
|% -1,84
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6372
|18,6419
|% 0,05
|
|Euro
|19,6292
|19,6379
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7731
|22,8873
|% 0,12
|
|Frank
|19,8379
|19,9574
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9433
|4,9680
|% 0,04
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-2,43
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.191
|7.257
|-17,00
|
|Yarım
|3.487
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,76
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,62
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|-0,16
|