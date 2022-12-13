***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.12.2022 15:08
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NG7- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Yedinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin güncellenmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086866
BIST
17:535.252
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 59,11
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
17:5318,6412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0043
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
17:5319,8344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1988
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
17:531.091,94
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 25,40
|Açılış
|: 1.091,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.092,55
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler17:53
|SILVR
|19,36
|205.567.240
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.274
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.025.053
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.558.293
|% 10,00
|
|KRDMD
|18,82
|11.129.352.772
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|1.563.746
|% -9,68
|
|EPLAS
|27,70
|43.167.040
|% -6,42
|
|SMRTG
|106,00
|773.133.783
|% -6,28
|
|KONTR
|177,50
|440.165.116
|% -6,08
|
|POLTK
|1.195,90
|86.386.678
|% -6,03
|
|KRDMD
|18,82
|11.129.352.772
|% 9,99
|
|EREGL
|43,22
|9.254.636.045
|% 4,19
|
|ASELS
|59,00
|7.956.555.604
|% 0,25
|
|THYAO
|144,20
|7.664.888.961
|% -0,55
|
|SISE
|41,12
|5.656.527.259
|% 2,65
|
|KRDMD
|18,82
|11.129.352.772
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,90
|4.312.367.020
|% 0,25
|
|SKBNK
|2,75
|933.373.596
|% -1,79
|
|YKBNK
|11,55
|3.701.610.550
|% -0,52
|
|TSKB
|4,23
|1.315.420.211
|% 0,95
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6374
|18,6412
|% 0,02
|
|Euro
|19,8258
|19,8344
|% 1,01
|
|Sterlin
|23,0886
|23,2043
|% 1,28
|
|Frank
|20,0892
|20,2102
|% 1,35
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,10
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|43,23
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,50
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.302
|7.358
|115,00
|
|Yarım
|3.536
|3.597
|56,00
|
|Çeyrek
|1.773
|1.798
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,35
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem