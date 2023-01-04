***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.01.2023 09:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
NYD- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Vartur Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092951
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0706
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.112,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,61
|Açılış
|: 1.112,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,58
|3.308.579.061
|% 0,00
|
|AFYON
|9,04
|227.943.165
|% 0,00
|
|AGYO
|5,51
|21.071.337
|% 0,00
|
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,58
|3.308.579.061
|% 0,00
|
|AFYON
|9,04
|227.943.165
|% 0,00
|
|AGYO
|5,51
|21.071.337
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7281
|18,7400
|% 0,10
|
|Euro
|19,8023
|19,8367
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,3589
|22,4710
|% 0,08
|
|Frank
|19,9783
|20,0987
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9668
|4,9917
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|9,86
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|6,61
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.530
|7.598
|23,00
|
|Yarım
|3.646
|3.713
|10,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.858
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,49
|14,51
|0,09
|
|B. Petrol
|81,68
|81,68
|-0,42
|