***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2023 11:57
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NG5- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100024
BIST
12:104.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -44,00
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:1018,7830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:1020,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0287
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:101.138,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,35
|Açılış
|: 1.138,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SDTTR
|56,65
|4.759.846
|% 10,00
|
|PRDGS
|7,60
|154.236.468
|% 9,99
|
|ONCSM
|30,92
|1.187.112
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.948.486
|% 9,93
|
|POLTK
|1.737,60
|18.479.170
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|269.073.973
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,32
|237.594.398
|% -8,89
|
|NIBAS
|15,97
|31.029.743
|% -8,43
|
|THYAO
|131,80
|4.148.335.531
|% 0,46
|
|ASELS
|57,25
|2.408.033.584
|% -1,55
|
|EREGL
|38,32
|2.392.715.040
|% 1,22
|
|KRDMD
|18,06
|1.701.121.717
|% -0,44
|
|TUPRS
|483,90
|1.654.482.238
|% 1,81
|
|EKGYO
|8,50
|1.240.062.012
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|269.073.973
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,44
|1.057.188.374
|% -0,94
|
|KRDMD
|18,06
|1.701.121.717
|% -0,44
|
|SKBNK
|2,70
|236.502.796
|% -1,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7820
|18,7841
|% 0,05
|
|Euro
|20,1799
|20,1920
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7206
|22,8345
|% -0,11
|
|Frank
|20,2657
|20,3878
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|6,08
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,36
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|34,00
|
|Tam
|7.693
|7.748
|13,00
|
|Yarım
|3.737
|3.790
|6,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,50
|80,50
|0,40
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TAVHL, TOASO
-
12:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TUPRS, KOZAA
-
12:23XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 04 kaybederek (% -0.45 ) 4, 399
-
12:23
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, BALAT, SDTTR, ONCSM, PRDGS
-
12:23
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VKING, KATMR, POLTK