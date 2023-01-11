***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
11.01.2023 14:00
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VVG- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Next Proptech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100095
BIST
15:294.878
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -109,76
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:2918,7752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:2920,1572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0045
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:291.132,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,98
|Açılış
|: 1.132,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler15:29
|SDTTR
|56,65
|6.531.858
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.547.453
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|43.321.905
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,46
|299.138.725
|% 7,96
|
|GOZDE
|21,06
|354.349.310
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|26.859.358
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.249.784
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|369.848.717
|% -9,99
|
|VKING
|29,98
|2.419.056
|% -9,97
|
|THYAO
|130,00
|6.503.881.809
|% -0,91
|
|EREGL
|38,00
|4.736.678.084
|% 0,37
|
|ASELS
|55,15
|4.093.549.076
|% -5,16
|
|KOZAL
|546,30
|3.525.374.410
|% -2,97
|
|KRDMD
|17,94
|3.429.994.311
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,40
|2.521.590.271
|% -1,18
|
|YKBNK
|9,03
|2.417.288.217
|% -5,25
|
|KRDMD
|17,94
|3.429.994.311
|% -1,10
|
|KATMR
|2,10
|384.215.538
|% -9,48
|
|SKBNK
|2,64
|463.917.488
|% -3,30
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7734
|18,7752
|% 0,01
|
|Euro
|20,1522
|20,1572
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,6757
|22,7894
|% -0,30
|
|Frank
|20,1743
|20,2958
|% -0,45
|
|Riyal
|4,9836
|5,0086
|% -0,03
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-0,12
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.643
|7.759
|25,00
|
|Tam
|7.681
|7.736
|1,00
|
|Yarım
|3.731
|3.785
|1,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.892
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,14
|
|B. Petrol
|80,58
|80,58
|0,48
|
Seans Raporu
15:29
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15:44MARTI
Yüzde -9.44 oranında düşüşle 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 056, 603 adet işlem
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15:43ERCB
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 147.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 310, 117 adet işlem
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Yüzde -6.41 oranında düşüşle 29.20 lira fiyatla işlem gören hissede 613, 015 adet işlem
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15:41OZKGY
Yüzde -6.53 oranında düşüşle 14.45 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 441, 559 adet işlem