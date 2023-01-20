***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.01.2023 15:40
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NH2- Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Cornerstone Gayrimenkul Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103450
BIST
16:105.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 43,96
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.436
16:1018,8099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
16:1020,3621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 20,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
16:101.165,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.165,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler16:10
|SDTTR
|110,20
|332.545.182
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|36.782.350
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|26.602.722
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|3.817.721
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|9.476.800
|% 9,89
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,77
|636.881.605
|% -6,18
|
|SANEL
|18,78
|14.394.044
|% -5,58
|
|ELITE
|41,74
|106.111.043
|% -4,96
|
|CASA
|180,00
|359.519
|% -4,15
|
|THYAO
|152,90
|6.634.006.563
|% -1,10
|
|EREGL
|40,92
|5.438.004.967
|% 1,39
|
|PETKM
|18,55
|4.036.598.959
|% 2,77
|
|AKBNK
|18,39
|3.892.852.142
|% 4,55
|
|KOZAL
|593,90
|3.757.696.174
|% 1,00
|
|YKBNK
|10,03
|3.570.474.150
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,63
|3.072.661.017
|% 2,37
|
|SKBNK
|2,95
|760.450.959
|% 3,51
|
|PETKM
|18,55
|4.036.598.959
|% 2,77
|
|AKBNK
|18,39
|3.892.852.142
|% 4,55
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7985
|18,8099
|% 0,11
|
|Euro
|20,3543
|20,3621
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,1694
|23,2856
|% -0,17
|
|Frank
|20,3534
|20,4760
|% -0,43
|
|Riyal
|4,9907
|5,0158
|% 0,07
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,96
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,51
|0,08
|
Seans Raporu
16:10
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-
16:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 24 artarak (% 0.98 ) 6, 009
-
16:25XU100
Endeks 5, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 81 üstünde . İşlem hacmi 75, 879.00 milyon TL de
-
16:25BASGZ
Yüzde 4.13 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 631, 119 adet işlem
-
16:24RODRG
Yüzde 9.01 oranında artışla 42.84 lira fiyatla işlem gören hissede 518, 552 adet işlem
-
16:23MAKTK
Yüzde 4.29 oranında artışla 6.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 375, 320 adet işlem