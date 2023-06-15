***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarNeo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Connect IQ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İhraç Belgesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli ve 53/1514 kararı ile onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159050BIST