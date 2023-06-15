***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
15.06.2023 16:36
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Connect IQ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun İhraç Belgesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.2021 tarihli ve 53/1514 kararı ile onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159050
BIST
17:595.487
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 126,72
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.489
17:5923,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1101
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6836
En Düşük
23,4435
17:5925,8816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,3814
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8892
En Düşük
25,3574
17:591.487,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 17,28
|Açılış
|: 1.486,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AVHOL
|60,50
|78.751.074
|% 10,00
|
|EUHOL
|1,98
|49.616.605
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.832.390
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.283.826
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.840.060
|% 10,00
|
|BURCE
|158,10
|34.581.153
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.894.683
|% -9,97
|
|IHAAS
|152,70
|44.639.437
|% -9,81
|
|ATLAS
|3,28
|8.029.841
|% -7,08
|
|AVOD
|3,27
|194.303.354
|% -6,84
|
|THYAO
|183,30
|6.982.271.743
|% 0,22
|
|SASA
|56,50
|4.973.986.176
|% 2,82
|
|AKBNK
|19,17
|4.408.070.330
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,86
|3.892.288.272
|% 6,37
|
|ISCTR
|13,75
|3.221.623.071
|% 3,85
|
|YKBNK
|12,86
|3.892.288.272
|% 6,37
|
|ISCTR
|13,75
|3.221.623.071
|% 3,85
|
|AKBNK
|19,17
|4.408.070.330
|% 4,35
|
|ZOREN
|3,04
|631.315.247
|% 5,92
|
|EKGYO
|7,18
|851.457.745
|% 1,13
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6719
|23,6795
|% 0,46
|
|Euro
|25,8562
|25,8693
|% 1,45
|
|Sterlin
|30,0788
|30,2297
|% 1,15
|
|Frank
|26,3621
|26,5209
|% 1,26
|
|Riyal
|6,2933
|6,3248
|% 0,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|10,48
|
|Altın Gr.
|1.487
|1.488
|17,30
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.759
|4.873
|18,00
|
|Çeyrek
|2.380
|2.437
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|1,28
|