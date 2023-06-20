***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2023 10:11
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160221
BIST
'
11:075.263
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,22
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.294
11:0723,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0394
|Açılış
|: 23,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6444
En Düşük
23,4650
11:0725,8304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0774
|Açılış
|: 25,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
11:071.483,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.483,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.485,19
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler11:05
|DAGHL
|11,99
|8.709.981
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|207.869.708
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|11.928.737
|% 9,98
|
|INGRM
|707,90
|18.799.404
|% 9,97
|
|AVHOL
|80,50
|18.268.751
|% 9,97
|
|VKFYO
|15,33
|5.795.353
|% -9,98
|
|IHAAS
|112,80
|10.778.701
|% -9,83
|
|QNBFL
|85,30
|25.675
|% -7,23
|
|CANTE
|25,62
|141.744.785
|% -6,50
|
|BRSAN
|231,70
|114.171.228
|% -4,61
|
|THYAO
|172,60
|1.634.754.779
|% -0,80
|
|PASEU
|35,50
|1.285.553.377
|% -2,95
|
|YKBNK
|12,29
|832.116.186
|% 0,82
|
|SASA
|54,00
|627.118.989
|% 1,79
|
|AKBNK
|18,63
|624.996.646
|% 0,65
|
|YKBNK
|12,29
|832.116.186
|% 0,82
|
|PASEU
|35,50
|1.285.553.377
|% -2,95
|
|EKGYO
|6,79
|241.988.036
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,63
|624.996.646
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,00
|425.162.708
|% 0,93
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5928
|23,6297
|% 0,23
|
|Euro
|25,8291
|25,8405
|% 0,34
|
|Sterlin
|30,1192
|30,2703
|% 0,04
|
|Frank
|26,2313
|26,3893
|% -0,08
|
|Riyal
|6,2723
|6,3038
|% -0,07
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|1,13
|
|Cumhuriyet
|9.713
|9.860
|-129,00
|
|Tam
|9.667
|9.925
|-114,39
|
|Yarım
|4.726
|4.833
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.363
|2.416
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|18,15
|18,17
|-0,04
|
|B. Petrol
|76,45
|76,45
|0,34
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20PASEU
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 34.86 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 529, 299 adet işlem
-
11:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 31 kaybederek (% -0.04 ) 5, 872
-
11:19XU100
Endeks 5, 262 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 13, 256.00 milyon TL de
-
11:19METUR
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 550, 896 adet işlem
-
11:18IHAAS
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 112.70 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 787 adet işlem