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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

20.06.2023 11:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Yok
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Güncel İhraç Belgesi 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160277


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FORTE 19,50 241.037.472 % 9,98  
VKFYO 18,73 41.546.159 % 9,98  
IDEAS 31,96 12.998.470 % 9,98  
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Altın Ons 1.953 1.953 2,80  
Altın Gr. 1.481 1.482 0,77  
Cumhuriyet 9.805 9.852 -8,00  
Tam 9.660 9.906 -19,60  
Yarım 4.738 4.815 -21,00  
Çeyrek 2.369 2.407 -11,00  
Gümüş.Ons 23,79 23,82 -0,15  
Gümüş Gr. 18,06 18,08 -0,14  
B. Petrol 76,91 76,91 0,80  
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