***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2023 11:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160278
BIST
'
14:005.302
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 32,68
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
14:0023,6051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0303
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
14:0025,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0533
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
14:001.480,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,31
|Açılış
|: 1.480,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DAGHL
|11,99
|14.243.594
|% 10,00
|
|FORTE
|19,50
|241.371.059
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.575.696
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.470
|% 9,98
|
|AVHOL
|80,50
|27.389.884
|% 9,97
|
|BMSTL
|60,30
|108.967.984
|% -9,93
|
|IHAAS
|114,00
|29.617.929
|% -8,87
|
|PASEU
|34,10
|2.442.823.529
|% -6,78
|
|PSGYO
|6,36
|116.703.653
|% -6,47
|
|BRKVY
|20,98
|24.463.177
|% -5,32
|
|THYAO
|173,20
|3.870.885.997
|% -0,46
|
|PASEU
|34,10
|2.442.823.529
|% -6,78
|
|YKBNK
|12,36
|2.114.276.034
|% 1,39
|
|AKBNK
|18,94
|1.841.218.551
|% 2,32
|
|SASA
|54,20
|1.595.868.074
|% 2,17
|
|YKBNK
|12,36
|2.114.276.034
|% 1,39
|
|AKBNK
|18,94
|1.841.218.551
|% 2,32
|
|ISCTR
|13,21
|1.172.041.986
|% 2,56
|
|PASEU
|34,10
|2.442.823.529
|% -6,78
|
|EKGYO
|6,77
|473.390.846
|% -0,15
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5999
|23,6051
|% 0,13
|
|Euro
|25,7935
|25,8063
|% 0,21
|
|Sterlin
|30,0296
|30,1802
|% -0,25
|
|Frank
|26,1770
|26,3347
|% -0,29
|
|Riyal
|6,2718
|6,3033
|% -0,07
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.952
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.482
|1.482
|0,98
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.659
|9.905
|-20,68
|
|Yarım
|4.734
|4.814
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,09
|-0,12
|
|B. Petrol
|76,80
|76,80
|0,69
|