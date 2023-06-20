***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.06.2023 11:31
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160280
BIST
'
14:015.301
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 31,28
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
14:0123,5985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0237
|Açılış
|: 23,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
14:0125,7910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0380
|Açılış
|: 25,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
14:011.481,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.481,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.469,32
BIST En Aktif Hisseler13:59
|DAGHL
|11,99
|14.229.386
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|27.511.176
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|241.037.472
|% 9,98
|
|VKFYO
|18,73
|41.546.159
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|12.998.470
|% 9,98
|
|BMSTL
|60,30
|108.931.020
|% -9,93
|
|IHAAS
|113,90
|29.519.788
|% -8,95
|
|PASEU
|34,12
|2.432.260.799
|% -6,72
|
|PSGYO
|6,36
|116.083.910
|% -6,47
|
|BRKVY
|20,80
|24.030.202
|% -6,14
|
|THYAO
|173,40
|3.838.049.169
|% -0,34
|
|PASEU
|34,12
|2.432.260.799
|% -6,72
|
|YKBNK
|12,35
|2.090.611.699
|% 1,31
|
|AKBNK
|18,90
|1.810.811.560
|% 2,11
|
|SASA
|54,20
|1.590.111.599
|% 2,17
|
|YKBNK
|12,35
|2.090.611.699
|% 1,31
|
|AKBNK
|18,90
|1.810.811.560
|% 2,11
|
|ISCTR
|13,19
|1.165.648.788
|% 2,41
|
|PASEU
|34,12
|2.432.260.799
|% -6,72
|
|EKGYO
|6,77
|471.501.448
|% -0,15
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5999
|23,6051
|% 0,13
|
|Euro
|25,7935
|25,8063
|% 0,21
|
|Sterlin
|30,0344
|30,1850
|% -0,24
|
|Frank
|26,1901
|26,3479
|% -0,24
|
|Riyal
|6,2724
|6,3038
|% -0,07
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|0,61
|
|Cumhuriyet
|9.807
|9.854
|-6,00
|
|Tam
|9.657
|9.903
|-22,26
|
|Yarım
|4.734
|4.813
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.367
|2.407
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|18,06
|18,08
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,78
|76,78
|0,67
|