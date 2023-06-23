***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2023 14:48
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların ihraç belgelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Portföy Yöneticileri, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş ve Fonun Taşıdığı Riskler başlıklı bölümlerinde yeni ihraç belgesi standardı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161828
BIST
'
16:565.531
En Düşük
|Değişim
|: 1,89%
|| 102,83
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.479
En Yüksek
5.588
16:5625,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,2241
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
16:5627,3679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1550
|Açılış
|: 27,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
16:561.560,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 29,70
|Açılış
|: 1.559,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler16:56
|DERIM
|10,34
|15.991.970
|% 10,00
|
|GOKNR
|12,88
|147.670.621
|% 9,99
|
|GRSEL
|19,63
|38.906.161
|% 9,97
|
|BOSSA
|12,93
|39.559.724
|% 9,95
|
|YAPRK
|69,05
|91.288.712
|% 9,95
|
|POLTK
|2.744,30
|73.299.221
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,00
|424.269.416
|% -9,98
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|PASEU
|33,34
|1.912.668.933
|% -8,41
|
|THYAO
|183,20
|7.283.799.344
|% 1,61
|
|AKBNK
|19,84
|4.156.706.168
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,86
|3.990.044.844
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,71
|2.749.507.632
|% 3,55
|
|GARAN
|31,68
|2.355.941.007
|% 4,35
|
|YKBNK
|12,86
|3.990.044.844
|% 3,63
|
|EKGYO
|7,21
|1.542.596.027
|% 5,10
|
|AKBNK
|19,84
|4.156.706.168
|% 3,39
|
|ISCTR
|13,71
|2.749.507.632
|% 3,55
|
|ZOREN
|2,98
|520.706.479
|% 5,67
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,0705
|25,0989
|% 0,90
|
|Euro
|27,2969
|27,3679
|% 0,57
|
|Sterlin
|31,7883
|31,9477
|% 0,54
|
|Frank
|27,8457
|28,0134
|% 0,58
|
|Riyal
|6,6634
|6,6968
|% 0,76
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|18,61
|
|Altın Gr.
|1.561
|1.562
|30,55
|
|Cumhuriyet
|10.365
|10.525
|438,00
|
|Tam
|10.301
|10.601
|444,13
|
|Yarım
|4.995
|5.160
|133,00
|
|Çeyrek
|2.505
|2.580
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,60
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,22
|18,26
|0,45
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|-1,39
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:11TERA
Yüzde 6.54 oranında artışla 23.14 lira fiyatla işlem gören hissede 505, 540 adet işlem
-
17:09BOSSA
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.93 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 112, 765 adet işlem
-
17:08GSDDE
Yüzde 8.27 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 684, 460 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 42 artarak (% 1.49 ) 6, 151
-
17:07XU100
Endeks 5, 516 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 62 üstünde . İşlem hacmi 63, 948.00 milyon TL de