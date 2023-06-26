***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
26.06.2023 15:10
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne hitaben, yeni izahname/ihraç belgesi standartlarına uyum sağlanması hakkındaki E-12233903-622.02-38234 sayı ve 05.06.2023 tarihli yazısı hükümleri doğrultusunda, yukarıda unvanları belirtilen fonların ihraç belgelerinin Yönetim Kurulu Üyeleri, Portföy Yöneticileri, Dışarıdan Alınan Hizmetler, Fonun Denetimini Yapacak Kuruluş ve Fonun Taşıdığı Riskler başlıklı bölümlerinde yeni ihraç belgesi standardı doğrultusunda değişiklik yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162225
BIST
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18:055.733
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 150,11
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.750
18:0525,7139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,4834
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
18:0528,0954
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 0,6617
|Açılış
|: 28,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,3922
En Düşük
27,5490
18:051.588,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 29,03
|Açılış
|: 1.588,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.617,94
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|9,68
|26.008.012
|% 10,00
|
|KONKA
|45,76
|164.035.610
|% 10,00
|
|GARFA
|38,28
|13.979.630
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.248,50
|324.204.388
|% 10,00
|
|MERIT
|40,92
|35.191.181
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,95
|3.214.432
|% -8,28
|
|DIRIT
|6,53
|542.954
|% -6,45
|
|BURVA
|64,25
|35.035.999
|% -5,38
|
|POLTK
|2.609,90
|55.861.533
|% -4,90
|
|BURCE
|162,20
|32.425.696
|% -3,28
|
|THYAO
|191,00
|8.933.858.606
|% 3,41
|
|KOZAL
|25,06
|3.744.016.246
|% 7,19
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.020.696
|% 2,26
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.244.863
|% 3,18
|
|ASTOR
|60,45
|3.451.636.986
|% 8,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.618.020.696
|% 2,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.302.022.693
|% 2,34
|
|AKBNK
|20,42
|3.466.244.863
|% 3,18
|
|ZOREN
|3,23
|517.477.319
|% 6,60
|
|KOZAL
|25,06
|3.744.016.246
|% 7,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6936
|25,7139
|% 1,92
|
|Euro
|28,0201
|28,0954
|% 2,41
|
|Sterlin
|32,4993
|32,6623
|% 1,62
|
|Frank
|28,5434
|28,7153
|% 1,82
|
|Riyal
|6,8140
|6,8482
|% 1,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|5,33
|
|Altın Gr.
|1.585
|1.585
|25,74
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.070
|5.251
|224,00
|
|Çeyrek
|2.543
|2.625
|111,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|18,79
|18,81
|0,59
|
|B. Petrol
|74,16
|74,16
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
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