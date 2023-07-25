***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
25.07.2023 10:26
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Perge Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun ihraç belgesinde yapılan değişikliklere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.07.2023 tarih ve E-12233903-320.04-35958 sayılı yazısı ile değişikliğe izin verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174886
BIST
'
10:486.673
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -22,10
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.618
En Yüksek
6.725
10:4826,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 27,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1000
|
27,0741
En Düşük
26,8590
10:4829,8450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0980
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1500
|
30,0771
En Düşük
29,6893
10:481.699,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,39
|Açılış
|: 1.699,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ZEDUR
|60,50
|35.355.998
|% 10,00
|
|OYAYO
|37,26
|8.447.140
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,24
|235.772.018
|% 9,86
|
|ULUSE
|202,00
|132.711.713
|% 7,85
|
|CELHA
|41,56
|21.006.672
|% 7,67
|
|EUYO
|11,97
|2.311.407
|% -10,00
|
|BURCE
|172,30
|107.805.186
|% -9,98
|
|VKFYO
|27,84
|1.606.507
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,84
|178.924
|% -9,89
|
|FORTE
|63,85
|203.832.268
|% -9,75
|
|ASTOR
|110,10
|3.012.233.588
|% 3,19
|
|THYAO
|221,50
|1.722.176.832
|% -0,14
|
|AKBNK
|25,32
|1.415.179.339
|% 2,10
|
|YKBNK
|13,19
|1.177.466.092
|% 3,21
|
|GESAN
|97,35
|1.168.271.844
|% -4,18
|
|YKBNK
|13,19
|1.177.466.092
|% 3,21
|
|ZOREN
|4,19
|297.605.167
|% -3,46
|
|ODAS
|10,17
|722.841.649
|% -3,97
|
|SKBNK
|3,02
|203.909.900
|% 2,03
|
|AKBNK
|25,32
|1.415.179.339
|% 2,10
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9500
|26,9579
|% 0,06
|
|Euro
|29,8047
|29,8295
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,5624
|34,7358
|% 0,21
|
|Frank
|30,9320
|31,1183
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1648
|7,2007
|% -0,12
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|6,10
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|4,05
|
|Cumhuriyet
|11.354
|11.526
|-54,00
|
|Tam
|11.052
|11.178
|24,00
|
|Yarım
|5.526
|5.615
|12,00
|
|Çeyrek
|2.763
|2.807
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|21,24
|21,26
|0,12
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,00
|