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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

05.09.2023 17:21
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar

Güncel İhraç Belgesi 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191785


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MNDRS 11,22 292.645.466 % 10,00  
OYLUM 8,80 67.881.289 % 10,00  
CELHA 52,60 51.885.692 % 10,00  
BRYAT 2.658,00 48.481.920 % 10,00  
BRKSN 26,18 62.248.514 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,7942 26,8042 % 0,17  
Euro 28,7562 28,7840 % -0,23  
Sterlin 33,5747 33,7431 % -0,37  
Frank 30,0261 30,2070 % -0,40  
Riyal 7,1222 7,1580 % 0,08  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.927 -11,42  
Altın Gr. 1.660 1.660 -8,28  
Cumhuriyet 11.275 11.445 11,00  
Tam 11.022 11.142 -2,00  
Yarım 5.528 5.601 8,00  
Çeyrek 2.756 2.792 -5,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 -0,33  
Gümüş Gr. 20,41 20,43 -0,23  
B. Petrol 90,38 90,38 1,36  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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