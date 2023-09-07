***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
07.09.2023 11:49
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192508
BIST
'
14:168.286
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 103,90
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
14:1626,8361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0201
|Açılış
|: 26,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
14:1628,7774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0089
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6978
14:161.657,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,45
|Açılış
|: 1.657,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler14:14
|AVTUR
|8,14
|13.573.348
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|105.219.136
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|1.827.614
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|412.676.585
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|92.312.785
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|322.205.078
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|741.322.165
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|80.699.437
|% -9,97
|
|EREGL
|48,18
|6.627.077.936
|% 3,70
|
|ASELS
|42,58
|4.310.409.824
|% 3,40
|
|ISCTR
|24,86
|3.826.888.346
|% 1,22
|
|BRSAN
|748,30
|3.455.758.056
|% 2,90
|
|THYAO
|245,20
|3.306.360.959
|% 0,08
|
|EKGYO
|9,47
|1.803.163.295
|% 2,49
|
|ISCTR
|24,86
|3.826.888.346
|% 1,22
|
|ZOREN
|4,91
|694.246.144
|% 1,66
|
|EREGL
|48,18
|6.627.077.936
|% 3,70
|
|YKBNK
|17,18
|2.319.266.303
|% 1,72
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8343
|26,8407
|% 0,09
|
|Euro
|28,7669
|28,7869
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,3547
|33,5220
|% -0,23
|
|Frank
|29,9536
|30,1340
|% -0,05
|
|Riyal
|7,1339
|7,1697
|% 0,10
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|4,09
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|5,30
|
|Cumhuriyet
|11.245
|11.415
|-8,00
|
|Tam
|11.012
|11.087
|-24,00
|
|Yarım
|5.523
|5.565
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.782
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,03
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|19,86
|19,89
|-0,10
|
|B. Petrol
|90,11
|90,11
|-0,49
|
Seans Raporu
14:14
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-
14:29BRYAT
Yüzde 5.10 oranında artışla 2, 543.40 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 606 adet işlem
-
14:28GENTS
Yüzde 5.99 oranında artışla 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 580, 475 adet işlem
-
14:27BRYAT
Yüzde 4.77 oranında artışla 2, 535.50 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 015 adet işlem
-
14:26DERHL
Yüzde 5.71 oranında artışla 20.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 028, 428 adet işlem
-
14:25AVGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 106, 782 adet işlem