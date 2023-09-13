***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.09.2023 09:29
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194335
BIST
'
10:248.233
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 73,28
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.235
10:2426,9427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1000
|Açılış
|: 26,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
27,2606
En Düşük
26,8215
10:2428,9638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0438
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2851
En Düşük
28,8588
10:241.653,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.653,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler10:22
|EBEBK
|74,80
|35.862.860
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|644.666
|% 9,99
|
|SUMAS
|204,90
|2.330.328
|% 9,98
|
|TMSN
|125,80
|255.808.155
|% 9,97
|
|METUR
|11,37
|27.668.904
|% 9,96
|
|SNPAM
|37,14
|1.569.574
|% -9,99
|
|TATEN
|60,40
|204.391.020
|% -7,57
|
|BALAT
|20,50
|227.181
|% -6,82
|
|KZGYO
|41,24
|791.150.635
|% -6,10
|
|KUVVA
|47,00
|589.709
|% -5,05
|
|SISE
|55,75
|1.776.724.035
|% 2,76
|
|THYAO
|237,80
|956.966.300
|% 0,76
|
|ENKAI
|37,32
|872.419.814
|% -2,25
|
|KOZAL
|31,84
|814.977.757
|% 0,76
|
|KZGYO
|41,24
|791.150.635
|% -6,10
|
|YKBNK
|16,61
|762.900.712
|% 2,59
|
|AKGRT
|5,89
|244.404.289
|% 4,06
|
|EKGYO
|8,91
|302.254.880
|% 0,45
|
|SISE
|55,75
|1.776.724.035
|% 2,76
|
|SKBNK
|5,34
|164.394.989
|% 2,10
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9349
|26,9399
|% 0,36
|
|Euro
|28,9472
|28,9657
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,4698
|33,6376
|% 0,01
|
|Frank
|30,0786
|30,2598
|% 0,20
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,28
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,33
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,18
|
|Cumhuriyet
|11.262
|11.433
|-43,00
|
|Tam
|11.034
|11.131
|-26,00
|
|Yarım
|5.534
|5.589
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.758
|2.794
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,24
|