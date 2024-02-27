***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve E-12233903-320.01.01-49833 sayılı yazısı ile Kurucusu olduğumuz Neo Portföy Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fon'unun bugünden itibaren yürürlüğe girecek ihraç belgesi metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252148BIST