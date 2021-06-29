***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihiyoktur.Bildirim İçeriğiAçıklamalar28.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7891 sayılı SPK onayı ile izahnamede değişiklik yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944864BIST