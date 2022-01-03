***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNRG- Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu SPK Onaylı İzahname Tadil Metni ve Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987904BIST