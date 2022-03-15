***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
15.03.2022 11:55
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010518
BIST
13:272.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,95
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
13:2714,8138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0339
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
13:2716,2600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1000
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2700
En Düşük
16,2200
13:27918,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,32
|Açılış
|: 918,60
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler13:27
|PKENT
|397,20
|30.909.151
|% 10,00
|
|AYEN
|9,89
|57.272.811
|% 8,92
|
|KARSN
|4,17
|683.537.886
|% 7,20
|
|TSPOR
|5,58
|424.237.031
|% 7,10
|
|HLGYO
|1,84
|82.887.768
|% 6,98
|
|GRSEL
|8,89
|296.630.769
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,80
|3.831.468
|% -6,30
|
|SERVE
|16,50
|72.541
|% -5,71
|
|MMCAS
|2,31
|39.180
|% -5,33
|
|EUYO
|2,99
|1.092.029
|% -5,08
|
|FROTO
|281,60
|1.461.028.041
|% 5,00
|
|KRDMD
|14,87
|1.315.421.068
|% 0,61
|
|THYAO
|26,48
|1.074.825.602
|% -0,53
|
|GARAN
|11,89
|963.699.350
|% 0,25
|
|EREGL
|34,54
|950.952.892
|% 0,41
|
|KARSN
|4,17
|683.537.886
|% 7,20
|
|DOHOL
|3,34
|373.080.038
|% 0,30
|
|ODAS
|1,55
|170.681.542
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,77
|391.864.503
|% 0,53
|
|KRDMD
|14,87
|1.315.421.068
|% 0,61
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8060
|14,8138
|% 0,23
|
|Euro
|16,2500
|16,2600
|% 0,62
|
|Sterlin
|19,2547
|19,3512
|% 0,42
|
|Frank
|15,7122
|15,8068
|% 0,13
|
|Riyal
|3,9350
|3,9548
|% 0,10
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,89
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-9,32
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-77,00
|
|Tam
|6.052
|6.205
|-63,39
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|-30,66
|
|Çeyrek
|1.467
|1.501
|-15,33
|
|Gümüş.Ons
|24,62
|24,66
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,19
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,19
|
Seans Raporu
13:27
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866