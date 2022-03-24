***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.03.2022 16:38
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NRM Neo Portföy İkinci Serbest Döviz Fon İzahname Değişikliği ve Tadil Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012674
BIST
16:242.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
16:2414,8499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0211
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
16:2416,3760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0310
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
16:24930,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,25
|Açılış
|: 930,17
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ULUSE
|70,45
|13.903.683
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.359.830
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|60.971.301
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|40.929.115
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|34.306.128
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|8.903.244
|% -9,99
|
|DZGYO
|2,85
|44.502.441
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|GZNMI
|35,34
|112.373.491
|% -7,82
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,86
|3.205.880.394
|% 3,46
|
|THYAO
|28,12
|1.643.882.971
|% 0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.586.548.216
|% 0,96
|
|GARAN
|12,08
|1.252.791.938
|% -0,74
|
|SISE
|14,35
|1.051.695.331
|% 1,41
|
|KRDMD
|15,86
|3.205.880.394
|% 3,46
|
|EKGYO
|2,28
|438.001.948
|% -2,56
|
|YKBNK
|3,94
|646.337.195
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,23
|508.533.375
|% -2,42
|
|GARAN
|12,08
|1.252.791.938
|% -0,74
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8389
|14,8499
|% 0,14
|
|Euro
|16,3442
|16,3760
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,5000
|19,5977
|% -0,21
|
|Frank
|15,8702
|15,9658
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9440
|3,9637
|% -0,02
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|10,04
|
|Altın Gr.
|929
|930
|1,66
|
|Cumhuriyet
|6.164
|6.257
|42,00
|
|Tam
|6.132
|6.285
|39,31
|
|Yarım
|2.964
|3.040
|19,02
|
|Çeyrek
|1.487
|1.520
|9,51
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,67
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:39EUHOL
Yüzde 6.55 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 359, 789 adet işlem
-
16:38SELGD
Yüzde 8.91 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 942, 077 adet işlem
-
16:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 37 artarak (% 0.02 ) 1, 969
-
16:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YYAPI, ULUSE, SEYKM, NIBAS, ENSRI
-
16:37
MEPET, KUTPO, AYEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında