***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNRM Neo Portföy İkinci Serbest Döviz Fon İzahname Değişikliği ve Tadil Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012674BIST