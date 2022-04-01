***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.04.2022 15:53
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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NZT Neo Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna bağlı Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun İzahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere Kurul'un 31.03.2022 tarih ve 19433 sayılı kararıyla izin verilmiştir. Onaylı izahname tadil metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015044
BIST
17:412.250
En Yüksek
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|| 17,07
|Açılış
|: 2.239
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|Önceki Kapanış
|: 2.233
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2.255
En Düşük
2.230
17:4114,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0131
|Açılış
|: 14,6700
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|Önceki Kapanış
|: 14,6680
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14,7026
En Düşük
14,6377
17:4116,2207
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 16,2300
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En Düşük
16,2036
17:41908,14
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|Açılış
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915,20
En Düşük
906,49
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|GZNMI
|42,78
|28.748.068
|% 6,10
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|SMRTG
|15,45
|120.107.366
|% 0,52
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|GRSEL
|8,16
|27.428.028
|% 0,49
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|ENSRI
|17,22
|43.337.807
|% -1,49
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|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
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|AYCES
|68,60
|3.297.890
|% -4,79
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|PKENT
|213,10
|21.309.661
|% -4,53
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|ISBTR
|50.000,00
|804.500
|% -3,83
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|KONYA
|922,40
|13.959.164
|% -3,11
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|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
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|THYAO
|32,68
|2.903.133.681
|% 1,30
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|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
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|KRDMD
|15,48
|2.269.915.746
|% 1,18
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|TUPRS
|226,70
|2.079.897.913
|% 5,74
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|GARAN
|12,49
|5.408.440.585
|% 2,38
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|AKBNK
|7,32
|2.029.901.470
|% 0,83
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|PETKM
|9,38
|2.434.917.905
|% 3,88
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|YKBNK
|4,12
|1.069.683.499
|% 0,98
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|KARSN
|5,92
|1.360.136.129
|% 7,64
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|17:39
|Alış
|Satış
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|Dolar
|14,6802
|14,6893
|% 0,12
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|Euro
|16,2088
|16,2199
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1792
|19,2754
|% -0,22
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|Frank
|15,7745
|15,8695
|% -0,37
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|Riyal
|3,9048
|3,9244
|% 0,17
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|17:39
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-12,99
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|Altın Gr.
|910
|910
|-4,01
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|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
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|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
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|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
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|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
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|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,04
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|B. Petrol
|105
|105
|0,05
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