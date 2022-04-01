***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNZT Neo Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonuna bağlı Neo Portföy PY Orta Vadeli Borçlanma Araçları Özel Fonu'nun İzahnamesinin muhtelif maddelerinde yapılacak değişikliklere Kurul'un 31.03.2022 tarih ve 19433 sayılı kararıyla izin verilmiştir. Onaylı izahname tadil metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015044BIST