***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.07.2022 12:49
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname 1/3 maddesi değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044376
BIST
12:302.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,38
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3017,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0584
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3264
En Düşük
17,1768
12:3017,5362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0268
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:30967,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,92
|Açılış
|: 967,29
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:30
|GESAN
|52,25
|211.430.195
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.236.366
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.646.075
|% 9,72
|
|FONET
|15,22
|11.799.833
|% 9,26
|
|CANTE
|53,40
|28.740.083
|% 8,10
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|17,00
|4.574.084
|% -4,92
|
|ISGYO
|15,19
|69.722.876
|% -4,82
|
|RUBNS
|14,58
|390.311.569
|% -3,57
|
|DERHL
|9,02
|10.628.420
|% -3,43
|
|THYAO
|49,54
|1.267.228.178
|% 0,69
|
|EREGL
|26,54
|605.002.628
|% 1,22
|
|SISE
|21,58
|590.538.227
|% 0,75
|
|KRDMD
|10,78
|405.135.420
|% 2,08
|
|RUBNS
|14,58
|390.311.569
|% -3,57
|
|YKBNK
|4,28
|229.867.404
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|121.442.421
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,78
|405.135.420
|% 2,08
|
|ODAS
|2,86
|93.020.536
|% 1,06
|
|SISE
|21,58
|590.538.227
|% 0,75
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3098
|17,3264
|% 0,34
|
|Euro
|17,5238
|17,5362
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,6301
|20,7336
|% -0,26
|
|Frank
|17,6437
|17,7500
|% 0,02
|
|Riyal
|4,5991
|4,6222
|% 0,36
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-2,86
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,99
|
|Cumhuriyet
|6.515
|6.614
|21,00
|
|Tam
|6.506
|6.600
|14,00
|
|Yarım
|3.185
|3.226
|6,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.614
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,15
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|-0,04
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,46
|