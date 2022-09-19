***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 14/09/2022 tarih ve E-12233903-305.04-26029 sayılı izin doğrultusunda Neo Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon İzahnamesinin (6.1.),(6.3.) ve (6.4.) maddeleri değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064072BIST