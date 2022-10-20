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***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

20.10.2022 17:52
***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Ücreti Değiştirilmiştir. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073121


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Cumhuriyet 6.624 6.724 2,00  
Tam 6.688 6.774 61,00  
Yarım 3.259 3.312 30,00  
Çeyrek 1.632 1.657 15,00  
Gümüş.Ons 18,92 18,95 0,47  
Gümüş Gr. 11,31 11,33 0,30  
B. Petrol 93,80 93,80 1,39  
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